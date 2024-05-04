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Бізнесмен подарував квартиру родині загиблого в Одесі фельдшера

Бізнесмен подарував квартиру родині загиблого в Одесі фельдшера

Київ • УНН

 • 91912 перегляди

Бізнесмен з Одеської області подарував повністю мебльовану двокімнатну квартиру родині фельдшера Сергія Ротаря, який загинув під час російського ракетного обстрілу Одеси 15 березня.

Родині загиблого внаслідок російської ракетної атаки 15 березня фельдшера Сергія Ротару подарували нову двокімнатну квартиру в Одесі. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Житло для родини придбав бізнесмен з Одещини.

Також за рахунок небайдужого одесита житло буде обладнано всім необхідним.  Щиро дякую підприємцю за підтримку наших людей, це прояв справжнього патріотизму

пише Кіпер.
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Нагадаємо, 15 березня рф атакувала ракетами Одесу, внаслідок чого загинула 21 людина, 70 людей отримали поранення.

Удари рф по Одесі: 16 постраждалих досі перебувають у лікарні, 5 – у важкому стані03.05.24, 12:55 • 19733 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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