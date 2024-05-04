Бізнесмен подарував квартиру родині загиблого в Одесі фельдшера
Київ • УНН
Бізнесмен з Одеської області подарував повністю мебльовану двокімнатну квартиру родині фельдшера Сергія Ротаря, який загинув під час російського ракетного обстрілу Одеси 15 березня.
Родині загиблого внаслідок російської ракетної атаки 15 березня фельдшера Сергія Ротару подарували нову двокімнатну квартиру в Одесі. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
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Житло для родини придбав бізнесмен з Одещини.
Також за рахунок небайдужого одесита житло буде обладнано всім необхідним. Щиро дякую підприємцю за підтримку наших людей, це прояв справжнього патріотизму
Нагадаємо, 15 березня рф атакувала ракетами Одесу, внаслідок чого загинула 21 людина, 70 людей отримали поранення.
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