Бизнесмен подарил квартиру семье погибшего в Одессе фельдшера

Семье погибшего в результате российской ракетной атаки 15 марта фельдшера Сергея Ротару подарили новую двухкомнатную квартиру в Одессе. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

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Жилье для семьи приобрел бизнесмен из Одесской области.

Также за счет неравнодушного одессита жилье будет оборудовано всем необходимым. Спасибо предпринимателю за поддержку наших людей, это проявление настоящего патриотизма пишет Кипер.

Напомним, 15 марта рф атаковала ракетами Одессу, в результате чего погиб 21 человек, 70 человек получили ранения.

Удары рф по Одессе: 16 пострадавших до сих пор находятся в больнице, 5 - в тяжелом состоянии