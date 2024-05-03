Удары рф по Одессе: 16 пострадавших до сих пор находятся в больнице, 5 - в тяжелом состоянии

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате последних вражеских атак на Одессу, передает УНН.

"Вследствие атак рф, которые фиксировались последние 4 суток, с 29 июня по 1 мая, у нас, к сожалению, есть погибшие. Хочу выразить соболезнования родным, близким, друзьям.

Также в настоящее время находится в больнице 16 человек, 5 - в тяжелом состоянии. Среди них девочка - 4 четырех лет, у которой пробиты легкие, и она сейчас в тяжелом состоянии. Врачи делают все необходимое, чтобы вылечить ее и уберечь ее жизнь", - рассказал он в эфире телемарафона 3 апреля.

В последнее время враг наносит удары по Одессе преимущественно "баллистикой", продолжил Кипер.

Очень участились удары баллистическими ракетами, мы понимаем их мощность. И особенно кассетные. Поэтому еще раз призываю: не пренебрегайте воздушной триогой, последние кассетные прилеты показывают насколько это уязвимое оружие. Оно занимает широкий радиус - напоминает он.

Также Кипер отметил активность жителей региона, волонтеров, международных партнеров, местной и региональной власти в вопросах восстановления региона.

"Каждый знает свое направление и ответственность. Занимаемся помощью поврежденного имущества. Вся медицина - и областного и городского значения - работает для того, чтобы как можно быстрее забрать людей, оказать им необходимую помощь медицинскую", - добавил он.

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Отдельно глава облгосадминистрации прокомментировал вероятность открытия оздоровительного сезона в Одесской области.

"В прошлом году мы открывали оздоровительный сезон. Мы понимаем, что одесситы не могут без моря. Сюда приезжают военнослужащие, их семьи. Чтобы люди не искали места, где можно оздоровиться самостоятельно - мы стараемся предложить им альтернативу.

Есть письма, направленные в мэрию, в другие общины, чтобы они изучили ситуацию и предоставили ее нам. Мы ее проанализируем, изучим военную составляющую и примем решение", - добавил он.

Кипер подчеркнул, что Одесская область нуждается в усилении ПВО.

"Я на всех международных встречах говорю и прошу: дайте нам достаточное количество ПВО, и мы защитим себя. И дальше на этом настаиваю.

Сам город, вся его центральная часть, припортовая инфраструктура - под опасностью постоянно. Поэтому усиливать ПВО нужно", - резюмировал он.

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