Удари рф по Одесі: 16 постраждалих досі перебувають у лікарні, 5 – у важкому стані

ukenru
19:41 • 34599 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 83081 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 109233 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 111717 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 224717 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154100 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 144805 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131813 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121543 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112801 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
70 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 146791 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 122339 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 128107 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 132807 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 108498 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 224705 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 382510 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 438749 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 447272 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 356826 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 109227 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 128107 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 122339 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 97730 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107281 перегляди
Актуальне
Удари рф по Одесі: 16 постраждалих досі перебувають у лікарні, 5 – у важкому стані

Удари рф по Одесі: 16 постраждалих досі перебувають у лікарні, 5 – у важкому стані

Київ • УНН

 • 19733 перегляди

Внаслідок нещодавніх російських атак на Одесу з 29 квітня по 1 травня 16 постраждалих досі перебувають у лікарні, 5 з них у важкому стані, в тому числі 4-річна дівчинка.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів про стан постраждалих внаслідок останніх ворожих атак на Одесу, передає УНН

"Внаслідок атак рф, що фіксувалися останні 4 доби, з 29 квітня по 1 травня, у нас, на жаль, є загиблі. Хочу висловити співчуття рідним, близьким, друзям.

Також на даний час перебуває у лікарні 16 осіб, 5 – у важкому стані. Серед них дівчинка – 4 чотирьох років, в якої пробиті легені, і вона зараз у важкому стані. Лікарі роблять все необхідне, аби вилікувати її і вберегти її життя", - розповів він в ефірі телемарафону 3 квітня.

Останнім часом ворог завдає удари по Одесі переважно "балістикою", продовжив Кіпер.

Дуже почастішали удари балістичними ракетами, ми розуміємо їх потужність. І особливо касетні. Тому вкотре закликаю: не нехтуйте повітряною триогою, останні касетні прильоти показують наскільки це вразлива зброя. Вона займає широкий радіус

- нагадує він.

Також Кіпер відзначив активність жителів регіону, волонтерів, міжнародних партнерів, місцевої та регіональної влади у питаннях відновлення регіону.

"Кожен знає свій напрямок і відповідальність. Займаємося допомогою пошкодженого майна. Вся медицина - і обласного і міського значення - працює для того, аби якнайшвидше забрати людей, надати їм необхідну допомогу медичну", - додав він.

В Одесі попрощалися з собакою, яка загинула внаслідок російської атаки03.05.24, 00:41 • 28262 перегляди

Окремо очільник облдержадміністрації прокоментував ймовірність відкриття оздоровчого сезону на Одещині.

"В минулому році ми відкривали оздоровчий сезон. Ми розуміємо, що одесити не можуть без моря. Сюди приїздять військовослужбовці, їх родини. Аби люди не шукали місця, де можна оздоровитися самостійно - ми намагаємося запропонувати їм альтернативу.

Є листи, направлені до мерії, до інших громад, аби вони вивчили ситуацію і надали її нам. Ми її проаналізуємо, вивчимо військову складову і приймемо рішення", - додав він.

Кіпер підкреслив, що Одещина потребує підсилення ППО.

"Я на всіх міжнародних зустрічах кажу і прошу: дайте нам достатню кількість ППО, і ми захистимо себе. І далі на цьому наголошую.

Саме місто, вся його центральна частина, припортова інфраструктура - під небезпекою постійно. Тому посилювати ППО потрібно", - резюмував він.

Посолка США відреагувала на удар по Одесі02.05.24, 05:16 • 107223 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаУНН-Одеса
odesaОдеса
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63