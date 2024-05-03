Удари рф по Одесі: 16 постраждалих досі перебувають у лікарні, 5 – у важкому стані
Київ • УНН
Внаслідок нещодавніх російських атак на Одесу з 29 квітня по 1 травня 16 постраждалих досі перебувають у лікарні, 5 з них у важкому стані, в тому числі 4-річна дівчинка.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів про стан постраждалих внаслідок останніх ворожих атак на Одесу, передає УНН.
"Внаслідок атак рф, що фіксувалися останні 4 доби, з 29 квітня по 1 травня, у нас, на жаль, є загиблі. Хочу висловити співчуття рідним, близьким, друзям.
Також на даний час перебуває у лікарні 16 осіб, 5 – у важкому стані. Серед них дівчинка – 4 чотирьох років, в якої пробиті легені, і вона зараз у важкому стані. Лікарі роблять все необхідне, аби вилікувати її і вберегти її життя", - розповів він в ефірі телемарафону 3 квітня.
Останнім часом ворог завдає удари по Одесі переважно "балістикою", продовжив Кіпер.
Дуже почастішали удари балістичними ракетами, ми розуміємо їх потужність. І особливо касетні. Тому вкотре закликаю: не нехтуйте повітряною триогою, останні касетні прильоти показують наскільки це вразлива зброя. Вона займає широкий радіус
Також Кіпер відзначив активність жителів регіону, волонтерів, міжнародних партнерів, місцевої та регіональної влади у питаннях відновлення регіону.
"Кожен знає свій напрямок і відповідальність. Займаємося допомогою пошкодженого майна. Вся медицина - і обласного і міського значення - працює для того, аби якнайшвидше забрати людей, надати їм необхідну допомогу медичну", - додав він.
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Окремо очільник облдержадміністрації прокоментував ймовірність відкриття оздоровчого сезону на Одещині.
"В минулому році ми відкривали оздоровчий сезон. Ми розуміємо, що одесити не можуть без моря. Сюди приїздять військовослужбовці, їх родини. Аби люди не шукали місця, де можна оздоровитися самостійно - ми намагаємося запропонувати їм альтернативу.
Є листи, направлені до мерії, до інших громад, аби вони вивчили ситуацію і надали її нам. Ми її проаналізуємо, вивчимо військову складову і приймемо рішення", - додав він.
Кіпер підкреслив, що Одещина потребує підсилення ППО.
"Я на всіх міжнародних зустрічах кажу і прошу: дайте нам достатню кількість ППО, і ми захистимо себе. І далі на цьому наголошую.
Саме місто, вся його центральна частина, припортова інфраструктура - під небезпекою постійно. Тому посилювати ППО потрібно", - резюмував він.
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