У Сумській області автівка насмерть збила велосипедиста

Подія сталася 19 грудня, близько 13:00, по вулиці Роменській у селі Штепівка Лебединського району Сумської області.

“Попередньо встановлено, що 35-річна жінка, керуючи автомобілем Шевроле, здійснила наїзд на велосипедиста. Внаслідок чого 31-річний житель Лебединського району від отриманих травм помер на місці події. Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди”, — вказано у повідомленні.

У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.

Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення автомобіля “Шкода” з мікроавтобусом загинув водій легковика — правоохоронці розслідують обставини події.