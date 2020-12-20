У Сумській області автівка насмерть збила велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Сумській області у результаті наїзду автівки на велосипедиста — загинула одна особа, пише УНН з посиланням на повідомлення ГУ НП у регіоні.
Подія сталася 19 грудня, близько 13:00, по вулиці Роменській у селі Штепівка Лебединського району Сумської області.
“Попередньо встановлено, що 35-річна жінка, керуючи автомобілем Шевроле, здійснила наїзд на велосипедиста. Внаслідок чого 31-річний житель Лебединського району від отриманих травм помер на місці події. Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди”, — вказано у повідомленні.
У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення автомобіля “Шкода” з мікроавтобусом загинув водій легковика — правоохоронці розслідують обставини події.