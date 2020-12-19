Смертельна ДТП на Львівщині: легковик "Шкода" на зустрічці влетів у мікроавтобус

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 грудня, близько 1:00 на автодорозі М-09 "Тернопіль – Львів - Рава-Руська" між селами Червоне та Велика Вільшаниця у Золочівському районі.

"Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль "Шкода Октавія" під керуванням 43-річного місцевого мешканця виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Мерседес Бенц Спринтер" із причепом, яким керував 38-річний житель міста Хмельницький. Внаслідок ДТП водій "Шкоди" загинув на місці події", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що за фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту, за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Як повідомлялося раніше в УНН, з початку року в Україні трапилося понад 4 тисячі ДТП через п’яне водіння.