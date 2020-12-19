Смертельное ДТП во Львовской области: легковушка "Шкода" на встречке влетела в микроавтобус
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Золочевском районе в результате столкновения автомобиля "Шкода" с микроавтобусом погиб водитель легковушки - правоохранители расследуют обстоятельства происшествия. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, информирует УНН.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 19 декабря, около 1:00 на автодороге М-09 "Тернополь - Львов - Рава-Русская" между селами Красное и Великая Ольшаница в Золочевском районе.
"Как предварительно установили правоохранители, автомобиль "Шкода Октавия" под управлением 43-летнего местного жителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Бенц Спринтер" с прицепом, которым управлял 38-летний житель города Хмельницкий. В результате ДТП водитель "Шкоды" погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Указывается, что по факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта, под процессуального руководством Золочевской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Как сообщалось ранее в УНН, с начала года в Украине произошло более 4000 ДТП из-за пьяного вождения.