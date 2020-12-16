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З початку року в Україні трапилося понад 4 тисячі ДТП через п’яне водіння

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. За 11 місяців цього року в Україні трапилося понад 4 тисячі ДТП та загинуло близько сотні людей через п’яне водіння. Про це повідомляє УНН із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

З початку року в Україні трапилося понад 4 тисячі ДТП через п’яне водіння

“Через водіння в нетверезому стані за 11 місяців 2020 року в Україні сталося 4118 дорожньо-транспортних пригод, загинуло 97 людей, травмувалося 1425 людей”, — сказано у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНН, у Львові 24-річний поліцейський у нетверезому стані в’їхав у дитячий майданчик.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 2695 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху”, який посилює відповідальність водіїв за керування транспортними засобами у нетверезому стані, а також перевищення швидкості.

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