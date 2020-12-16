С начала года в Украине произошло более 4 тысяч ДТП из-за пьяного вождения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. За 11 месяцев этого года в Украине произошло более 4000 ДТП и погибло около сотни человек из-за пьяного вождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.
"Из-за вождения в нетрезвом состоянии за 11 месяцев 2020 году в Украине произошло 4118 дорожно-транспортных происшествий, погибло 97 человек, травмировано 1425 человек", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал УНН, во Львове 24-летний полицейский в нетрезвом состоянии въехал в детскую площадку.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который усиливает ответственность водителей за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также превышение скорости.