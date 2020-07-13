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Рада зробила крок до посилення відповідальності за п'яне водіння

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада України під час позачергового засідання у понеділок ухвалила за основу законопроект №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху", який посилює відповідальність водіїв за керування транспортними засобами у нетверезому стані, а також перевищення швидкості. Відповідне рішення підтримали 282 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроектом пропонується посилити відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними судами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Також виключаються норми, що передбачають накладення штрафних балів.

Окрім того, пропонується законодавчо закріпити можливість використання поліцейським технічних засобів відеозапису з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення.

Законопроектом передбачено також наступне посилення відповідальності: перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 кілометрів на годину тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Нагадаємо, 1 липня в Україні посилили покарання за керування автомобілем у нетверезому стані: п'яне водіння стало кримінальним проступком, а штрафи за це зросли до 5 разів. Втім, уже за декілька днів, 3 липня, кримінальну відповідальність за кермування у нетверезому стані в Україні скасували

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