Рада сделала шаг к усилению ответственности за пьяное вождение

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 89774 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107029 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111898 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141873 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113543 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136183 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103070 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102690 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104949 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102227 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Рада сделала шаг к усилению ответственности за пьяное вождение

Рада сделала шаг к усилению ответственности за пьяное вождение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания в понедельник приняла за основу законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который усиливает ответственность водителей за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также превышение скорости. Соответствующее решение поддержали 282 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается усилить ответственность за нарушение Правил дорожного движения, управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Также исключаются нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов.

Кроме того, предлагается законодательно закрепить возможность использования полицейским технических средств видеозаписи с обязательным приобщением таких материалов в протокол об административном правонарушении.

Законопроектом предусмотрено также следующее усиление ответственности: превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 километров в час влечет наложение штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Напомним, 1 июля в Украине ужесточили наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии: пьяное вождение стало уголовным проступком, а штрафы за это выросли до 5 раз. Впрочем, уже через несколько дней, 3 июля, уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии в Украине отменили.

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