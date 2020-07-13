Рада сделала шаг к усилению ответственности за пьяное вождение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания в понедельник приняла за основу законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который усиливает ответственность водителей за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также превышение скорости. Соответствующее решение поддержали 282 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается усилить ответственность за нарушение Правил дорожного движения, управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Также исключаются нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов.
Кроме того, предлагается законодательно закрепить возможность использования полицейским технических средств видеозаписи с обязательным приобщением таких материалов в протокол об административном правонарушении.
Законопроектом предусмотрено также следующее усиление ответственности: превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 километров в час влечет наложение штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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Напомним, 1 июля в Украине ужесточили наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии: пьяное вождение стало уголовным проступком, а штрафы за это выросли до 5 раз. Впрочем, уже через несколько дней, 3 июля, уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии в Украине отменили.