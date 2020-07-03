Кримінальну відповідальність за п'яне водіння скасували

Цей закон, ухвалений ВР 17 червня і підписаний Президентом Володимиром Зеленським 2 липня, виключає підпункт 171 закону № 2617-VIII, який вводив у Кримінальний кодекс України ст. 286-1 "Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції".

Таким чином, скасовується кримінальна відповідальність за таке діяння і залишається адміністративна (ст. 130 КУпАП).

Цей закон набирає чинності з дня набрання чинності законом № 2617-VIII, який вступив у силу з 1 липня.