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Кримінальну відповідальність за п'яне водіння скасували

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. В Україні скасували кримінальну відповідальність за кермування у нетверезому стані. Відповідний закон № 720-IX опубліковано в офіційній парламентській газеті "Голос України" від 3 липня, передає УНН.

Цей закон, ухвалений ВР 17 червня і підписаний Президентом Володимиром Зеленським 2 липня, виключає підпункт 171 закону № 2617-VIII, який вводив у Кримінальний кодекс України ст. 286-1 "Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції".

Таким чином, скасовується кримінальна відповідальність за таке діяння і залишається адміністративна (ст. 130 КУпАП).

Цей закон набирає чинності з дня набрання чинності законом № 2617-VIII, який вступив у силу з 1 липня.

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