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Відсьогодні посилено покарання за п'яне водіння

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Відсьогодні, 1 липня, в Україні керування автомобілем у нетверезому стані стало кримінальним проступком, а штрафи за це зросли до 5 разів, передає УНН.

Так, сьогодні, 1 липня, набув чинності закон від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII, яким запроваджується інститут кримінальних проступків.

Зокрема, кримінальний проступок - це управління транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

Раніше сума штрафу за водіння у нетверезому стані становила 10 200 грн.

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Однак Кримінальний кодекс доповнено ст. 286-1, відповідно до якої караються штрафом від 17 000 до 34 000 грн з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років наступні порушення:

  • керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;
  • передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;
  • відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку медичного освідування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;
  • вживання водієм транспортного засобу після ДТП за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування.

Зазначимо, що повторне вчинення дій карається штрафом обсягом до 51 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років. Якщо ж людина в нетверезому вигляді спровокує ДТП з тілесними ушкодженнями, то нестиме кримінальну відповідальність.

Водночас, керування суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції залишається адміністративним правопорушенням.

Нагадаємо, що 22 листопада 2018 року Верховна Рада Рада посилила відповідальність за керування транспортними засобами у п'яному вигляді.

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