У Львові нетверезий поліцейський в’їхав у дитячий майданчик

“Поліцейського, який спричинив ДТП у Львові, буде звільнено. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. За фактом ДТП призначено службове розслідування”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що ДТП сталося сьогодні близько 14.45 на вулиці Торфяній у Львові. Водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням, пошкодив припарковані на узбіччі автомобілі і виїхав на дитячий майданчик.

“За кермом Volkswagen перебував нетверезий 24-річний львів’янин, співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини. За фактом дорожньо-транспортної пригоди призначено службове розслідування. За його результатами поліцейського буде звільнено з поліції”, — підсумували у поліції.

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці, неподалік від будівлі Національного цирку України, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля патрульної поліції та легковика Audi.