У Львові нетверезий поліцейський в’їхав у дитячий майданчик
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Львові 24-річний поліцейський у нетверезому стані в’їхав у дитячий майданчик. В результаті ДТП ніхто не постраждав, а чоловіка буде звільнено з роботи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
“Поліцейського, який спричинив ДТП у Львові, буде звільнено. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. За фактом ДТП призначено службове розслідування”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що ДТП сталося сьогодні близько 14.45 на вулиці Торфяній у Львові. Водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням, пошкодив припарковані на узбіччі автомобілі і виїхав на дитячий майданчик.
“За кермом Volkswagen перебував нетверезий 24-річний львів’янин, співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини. За фактом дорожньо-транспортної пригоди призначено службове розслідування. За його результатами поліцейського буде звільнено з поліції”, — підсумували у поліції.
Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці, неподалік від будівлі Національного цирку України, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля патрульної поліції та легковика Audi.