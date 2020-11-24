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Во Львове нетрезвый полицейский въехал в детскую площадку

Во Львове нетрезвый полицейский въехал в детскую площадку

Киев  •  УНН

 • 15231 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Во Львове 24-летний полицейский в нетрезвом состоянии въехал в детскую площадку. В результате ДТП никто не пострадал, а мужчину уволят с работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

"Полицейский, который стал причиной ДТП во Львове, будет уволен. Вследствие ДТП никто не пострадал. По факту ДТП назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Установлено, что ДТП произошло сегодня около 14.45 на улице Торфяной во Львове. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, повредил припаркованные на обочине автомобили и выехал на детскую площадку.

"За рулем Volkswagen находился нетрезвый 24-летний львовянин, сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовской области. По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейского будет уволено из полиции", - подытожили в полиции.

Напомним, в Шевченковском районе столицы, неподалеку от здания Национального цирка Украины, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции и легковушки Audi.

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