В Сумской области автомобиль насмерть сбила велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Сумской области в результате наезда автомобиля на велосипедиста — погиб один человек, пишет УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в регионе.
Происшествие произошло 19 декабря, около 13:00, на улице Роменской в селе Штеповка Лебединского района Сумской области.
“Предварительно установлено, что 35-летняя женщина, управляя автомобилем Шевроле, совершила наезд на велосипедиста. В результате 31-летний житель Лебединского района от полученных травм скончался на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия”, — указано в сообщении.
В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”.
Напомним, во Львовской области в результате столкновения автомобиля “Шкода” с микроавтобусом погиб водитель легковушки — правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.