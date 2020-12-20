У порту російського Туапсе зіштовхнулися два іноземних судна

За даними відомства, при швартуванні одне вантажне судно носовою частиною торкнулося кормової частини іншого.

“В результаті торкання на одному судні погнуло фальшборт бака, на іншому пошкоджена центральна балка верхньої палуби”, — повідомили в пресслужбі.

Уточнюється, що постраждалих немає, на рух суден інцидент не вплинув. Також в пресслужбі пояснили, що одне судно ходить під прапором Вануату, а друге — під прапором Туреччини.

“На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Туапсинського ЛОП, проводиться перевірка”, — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, восени російський військовий фрегат і вантажне судно зіткнулися біля берегів Данії.