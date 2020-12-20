В порту российского Туапсе столкнулись два иностранных судна

По данным ведомства, при швартовке одно грузовое судно носовой частью коснулось кормовой части другого.

“В результате касания на одном судне погнуло фальшборт бака, на другом повреждена центральная балка верхней палубы”, — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что пострадавших нет, на движение судов инцидент не повлиял. Также в пресс-службе пояснили, что одно судно ходит под флагом Вануату, а второе — под флагом Турции.

“На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Туапсинского ЛОП, проводится проверка”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, осенью российский военный фрегат и грузовое судно столкнулись у берегов Дании.