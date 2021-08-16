ЗМІ: Узбекистан збив літак ВПС Афганістану

Цитата

“15 серпня в Шерабадской районі Сурхандарьинской області силами Протиповітряної оборони Військово-повітряних сил Узбекистану було припинено спробу незаконного перетину повітряного кордону Узбекистану військовим літаком Афганістану”, — повідомляє Газета.uz, посилаючись на заяву Міноборони.

Деталі

У пресслужбі міністерства уточнили, що зараз представники збройних сил і силових структур проводять розслідування за даним фактом. Після його завершення ЗМІ і громадськості буде надано детальну інформацію.

За попередніми даними жертв немає, зазначили в Міноборони.

Що було раніше

Вранці в понеділок ЗМІ повідомили про те, що літак з розпізнавальними знаками ВПС Афганістану розбився у Шерабадському районі Сурхандар’їнської області Узбекистану ввечері 15 серпня.



Пізніше Міністерство оборони Узбекистану підтвердило факт катастрофи літака ВПС Афганістану в прикордонній з республікою Сурхандар’їнській області.



Додамо

Напередодні особистий охоронець президента Афганістану Ашрафа Гані підтвердив, що Гані полетів в Узбекистан.



Раніше напередодні повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну. Він заявив, що йде у відставку, щоб не допустити кровопролиття і спустошення Кабула.



Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.



Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” в “наступні декілька днів”.



Головою перехідного уряду Афганістану повинні були призначити ексглаву МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya.



Однак, в неділю два представника талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.



Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

США і Німеччина 15 серпня перемістили своїх громадян, в тому числі і співробітників дипмісій в аеропорт Кабула. Також про це повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство в Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Велика Британія, Італія та інші країни.