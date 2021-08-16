ЗМІ: в Узбекистані розбився літак ВПС Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Літак з розпізнавальними знаками військово-повітряних сил Афганістану розбився в Шерабадському районі Сурхандар'їнської області Узбекистану. Про це повідомляє місцеве видання Газета.uz, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що аварія сталася ввечері 15 серпня. У Міноборони Узбекистану підтвердили виданню, що розслідують подію.
Джерело також повідомило журналістам, що двоє афганських військовослужбовців були доставлені у відділення Республіканського наукового центру екстреної медицини.
За непідтвердженими даними, пасажирам, які перебували в літаку, вдалося зістрибнути з парашутом перед падінням літака.
Офіційного підтвердження про катастрофу літака ВПС Афганістану поки не було оприлюднено.
Додамо
Напередодні повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну. Особистий охоронець президента Афганістану заявив, що Гані полетів в Узбекистан.
Президент Афганістану заявив, що йде у відставку, щоб не допустити кровопролиття і спустошення Кабула. Однак остаточної інформації, де перебуває Гані, немає.
Доповнення
15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.
Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.
Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.