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Актуальное
Президент Афганистана Ашраф Гани полетел в Узбекистан

Президент Афганистана Ашраф Гани полетел в Узбекистан

Киев  •  УНН

 • 21313 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Личный охранник президента Афганистана Ашраф Гани подтвердил Гане полетел в Узбекистан. Об этом пишет УНН со ссылкой на катарский телеканал Al-Jazera.

Детали

"Гани с женой, директором его офиса и советником по национальной безопасности полетели в Ташкент", - информирует телеканал.

Вместе с тем издание опровергает информацию о том, что Гане прибыл в Оман.

Ранее сообщал, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Он заявил, что уходит в отставку , чтобы не допустить кровопролития и опустошения Кабула

Дополнение

Сегодня талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщает телеканал Al Arabiya.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "следующие несколько дней".

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия уже переместили своих граждан, в том числе и работников дипмиссий в аэропорт Кабула. ФРГ, по сообщениям , закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Великобритания и Италия.

НАТО при этом сохраняет свое дипломатическое присутствие в Кабуле и помогает поддерживать работу городского аэропорта, сообщил Reuters официальный представитель НАТО. "НАТО постоянно оценивает события в Афганистане", - сказал чиновник.

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