Президент Афганістану Ашраф Гані полетів в Узбекистан
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Особистий охоронець президента Афганістану Ашрафа Гані підтвердив інформацію, що Гані полетів в Узбекистан. Про це пише УНН з посиланням на катарський телеканал Al-Jazera.
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“Гані з дружиною, директором його офісу і радником з національної безпеки полетіли в Ташкент”, — інформує телеканал.
Разом з тим видання спростовує інформацію про те, що Гані прибув в Оман.
Раніше УНН повідомляв, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну. Він заявив, що йде у відставку, аби не допустити кровопролиття та спустошення Кабула
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Сьогодні таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мають призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляє телеканал Al Arabiya.
Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.
Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.
США і Німеччина уже перемістили своїх громадян, зокрема, і працівників дипмісій до аеропорту Кабула. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство у Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Велика Британія та Італія.
НАТО при цьому зберігає свою дипломатичну присутність в Кабулі і допомагає підтримувати роботу міського аеропорту, повідомив Reuters офіційний представник НАТО. “НАТО постійно оцінює події в Афганістані”, — сказав чиновник.