У Міноборони Узбекистану підтвердили падіння літака ВПС Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Міністерство оборони Узбекистану підтвердило факт катастрофи літака ВПС Афганістану в прикордонній з республікою Сурхандарьїнській області. Про це повідомив ТАСС начальник інформаційної служби відомства Бахром Зульфікаров, передає УНН.
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"Дійсно, напередодні в Сурхандарьїнській області Узбекистану зазнав аварії літак афганських ВПС, в даний час вивчаються подробиці події, інформація про це буде повідомлено пізніше", - повідомив Зульфікаров.
Деталі
Раніше ЗМІ повідомили про те, що літак з розпізнавальними знаками ВПС Афганістану розбився в Шерабадському районі Сурхандарьїнської області Узбекистану ввечері 15 серпня.
Що було раніше
Напередодні особистий охоронець президента Афганістану Ашрафа Гані підтвердив, що Гані полетів в Узбекистан.
Раніше напередодні повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну. Він заявив, що йде у відставку, щоб не допустити кровопролиття і спустошення Кабула.
Доповнення
У неділю, 15 серпня, таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану повинні призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомив телеканал Al Arabiya.
Представник "Талібану" заявив, що рух чекає "мирної передачі влади" в "наступні кілька днів".
Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.
США і Німеччина вже перемістили своїх громадян, в тому числі і працівників дипмісій в аеропорт Кабула. Також про це повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство в Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Великобританія, Італія та інші країни ЄС.