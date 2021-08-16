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У Міноборони Узбекистану підтвердили падіння літака ВПС Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Міністерство оборони Узбекистану підтвердило факт катастрофи літака ВПС Афганістану в прикордонній з республікою Сурхандарьїнській області. Про це повідомив ТАСС начальник інформаційної служби відомства Бахром Зульфікаров, передає УНН.

Цитата:

"Дійсно, напередодні в Сурхандарьїнській області Узбекистану зазнав аварії літак афганських ВПС, в даний час вивчаються подробиці події, інформація про це буде повідомлено пізніше", - повідомив Зульфікаров.

Деталі

Раніше ЗМІ повідомили про те, що літак з розпізнавальними знаками ВПС Афганістану розбився в Шерабадському районі Сурхандарьїнської області Узбекистану ввечері 15 серпня.

Що було раніше

Напередодні особистий охоронець президента Афганістану Ашрафа Гані підтвердив, що Гані полетів в Узбекистан.

Раніше напередодні повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну. Він заявив, що йде у відставку, щоб не допустити кровопролиття і спустошення Кабула.

Доповнення

У неділю, 15 серпня, таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану повинні призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомив телеканал Al Arabiya.

Представник "Талібану" заявив, що рух чекає "мирної передачі влади" в "наступні кілька днів".

Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

США і Німеччина вже перемістили своїх громадян, в тому числі і працівників дипмісій в аеропорт Кабула. Також про це повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство в Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Великобританія, Італія та інші країни ЄС.

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