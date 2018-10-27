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ЗМІ: у Шотландії підготували низку документів для проведення нового референдуму про незалежність

ЗМІ: у Шотландії підготували низку документів для проведення нового референдуму про незалежність

Київ • УНН

 • 9546 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Уряд Шотландії розробив більше десяти документів щодо проведення другого референдуму про незалежність. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал агентства Euobserver.

У повідомленні зазначено, що: “Уряд Шотландії підготував щонайменше 13 коротких довідкових документів щодо планів проведення другого референдуму про незалежність”.

Також вказано, що Шотландська консервативна партія назвала таємне обговорення “безвідповідальним”, але шотландські лідери заявили, що після першого референдуму, який відбувся 2014 року, ситуація змінилася, оскільки після виходу Великої Британії з ЄС — Шотландія проти своєї волі муситиме залишити блок.

Як повідомляв УНН, уряд Великої Британії опрацьовує логістичну стратегію на випадок сценарію Brexit без угоди з ЄС, який може привести до перебоїв з поставками продовольства і медикаментів до Сполученого Королівства.

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