Британія готується до перебоїв з поставками ліків і продовольства після Brexit - ЗМІ

За відомостями видання, глава секретаріату британського кабінету міністрів Девід Лідінгтон поінформував членів уряду про те, що, якщо угода між Великою Британією і ЄС не буде досягнута, транспортування вантажів між Кале і Дувром буде істотно ускладнене. За його словами, в разі відновлення митних перевірок протягом півроку з цього важливого маршруту можна буде переміщувати не більше 12-25% від сьогоднішнього обсягу товарів. У зв’язку з цим британська влада готується до того, що їй доведеться фрахтовути кораблі, здатні доставляти необхідні країні вантажі в менш завантажені порти.

На даний момент імпорт з континенту забезпечує 30% потреб Великої Британії в продовольстві. Значна частина цього обсягу перевозиться саме по маршруту Кале — Дувр. Financial Times нагадує, що під час Фолклендської війни 1982 року британська влада для військових потреб тимчасово реквізувала цілий ряд приватних суден, включаючи океанський лайнер “Куїн Елізабет 2”. Втім, за даними видання, представники уряду вважають, що навіть в разі Brexit без угоди ситуація до такого не дійде.

Як повідомляв УНН, ФРН доведеться збільшити внески до бюджету ЄС на 15 млрд євро з 2021 року через Brexit.