ЗМІ: ФРН доведеться збільшити внески до бюджету ЄС на 15 млрд євро з 2021 року через Brexit

Видання нагадало, що вже в коаліційному договорі, укладеному між правлячими блоком Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів і Соціал-демократичною партією Німеччини, говориться, що новий уряд ФРН “готовий до збільшення внесків до бюджету ЄС”.

Раніше єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер при поданні фінансових рамок ЄС на 2021-2027 роки припустив, що внески ФРН зростуть приблизно на 12 млрд євро. Тепер же мова йде про 15 млрд, пише газета. Всього ж Німеччині за сім років доведеться виплатити до 45 млрд євро. Істотне збільшення внесків пов’язано з Brexit, а також з додатковими витратами на охорону зовнішніх кордонів і безпеку.

Бюджетне планування в ЄС здійснюється в рамках семирічних бюджетних періодів. Поточний бюджетний період стосується 2014-2020 років, наступний почнеться в 2021 році. Згодом Євросоюз щорічно приймає річні бюджети спільноти, в них вносяться корективи, які не можуть перевищувати узгоджені параметри семирічного бюджету. Така програма планування заснована на тому, що дохідна частина бюджету Євросоюзу формується на підставі внесків держав ЄС, які розрізняються за розміром і повинні бути ретельно узгоджені як на європейському, так і на національному рівнях.

Нагадуємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей проінформує кабінет міністрів про хід переговорів щодо Brexit.