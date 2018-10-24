ЗМІ: ФРН доведеться збільшити внески до бюджету ЄС на 15 млрд євро з 2021 року через Brexit

ukru
Ексклюзив
15:27 • 49098 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 89064 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 132488 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 111350 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 104054 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 111929 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 134998 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74755 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83138 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 172813 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.9 м/с
75 %
751 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 57103 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 119413 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 101980 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 79627 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 77771 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 132493 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 135001 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 172817 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 513740 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 593390 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 33 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 21420 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 22288 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 30735 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 57103 перегляди
Актуальне
ЗМІ: ФРН доведеться збільшити внески до бюджету ЄС на 15 млрд євро з 2021 року через Brexit

ЗМІ: ФРН доведеться збільшити внески до бюджету ЄС на 15 млрд євро з 2021 року через Brexit

Київ • УНН

 • 10306 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. ФРН з 2021 року доведеться на 15 млрд євро збільшити внески до бюджету Євросоюзу в тому числі в зв’язку з виходом Великої Британії з спільноти. Про це у вівторок повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на розрахунки мінфіну ФРН, інформує УНН.

Видання нагадало, що вже в коаліційному договорі, укладеному між правлячими блоком Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів і Соціал-демократичною партією Німеччини, говориться, що новий уряд ФРН “готовий до збільшення внесків до бюджету ЄС”.

Раніше єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер при поданні фінансових рамок ЄС на 2021-2027 роки припустив, що внески ФРН зростуть приблизно на 12 млрд євро. Тепер же мова йде про 15 млрд, пише газета. Всього ж Німеччині за сім років доведеться виплатити до 45 млрд євро. Істотне збільшення внесків пов’язано з Brexit, а також з додатковими витратами на охорону зовнішніх кордонів і безпеку.

Бюджетне планування в ЄС здійснюється в рамках семирічних бюджетних періодів. Поточний бюджетний період стосується 2014-2020 років, наступний почнеться в 2021 році. Згодом Євросоюз щорічно приймає річні бюджети спільноти, в них вносяться корективи, які не можуть перевищувати узгоджені параметри семирічного бюджету. Така програма планування заснована на тому, що дохідна частина бюджету Євросоюзу формується на підставі внесків держав ЄС, які розрізняються за розміром і повинні бути ретельно узгоджені як на європейському, так і на національному рівнях.

Нагадуємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей проінформує кабінет міністрів про хід переговорів щодо Brexit.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,476.60
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.80
Ethereum
$2,097.28