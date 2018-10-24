СМИ: ФРГ придется увеличить взносы в бюджет ЕС на 15 млрд евро с 2021 года из-за Brexit

Издание напомнило, что уже в коалиционном договоре, заключенном между правящими блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партией Германии, говорится, что новое правительство ФРГ “готово к увеличению взносов в бюджет ЕС”.

Ранее еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер при представлении финансовых рамок ЕС на 2021-2027 годы предположил, что взносы ФРГ вырастут примерно на 12 млрд евро. Теперь же речь идет о 15 млрд, пишет газета. Всего же Германии за семь лет придется выплатить до 45 млрд евро. Существенное увеличение взносов связано с Brexit, а также с дополнительными расходами на охрану внешних границ и безопасность.

Бюджетное планирование в ЕС осуществляется в рамках семилетних бюджетных периодов. Текущий бюджетный период касается 2014-2020 годы, следующий начнется в 2021 году. Впоследствии Евросоюз ежегодно принимает годовые бюджеты сообщества, в них вносятся коррективы, которые не могут превышать согласованные параметры семилетнего бюджета. Такая программа планирования основана на том, что доходная часть бюджета Евросоюза формируется на основании взносов государств ЕС, которые различаются по размеру и должны быть тщательно согласованы как на европейском, так и на национальном уровнях.

Напоминаем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформирует кабинет министров о ходе переговоров по Brexit.