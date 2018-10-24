Великобритания готовится к перебоям с поставками лекарств и продовольствия после Brexit - СМИ

По сведениям издания, глава секретариата британского кабинета министров Дэвид Лидингтон проинформировал членов правительства о том, что, если сделка между Великобританией и ЕС не будет достигнута, транспортировка грузов между Кале и Дувром будет существенно затруднена. По его словам, в случае возобновления таможенных проверок в течение полугода по этому важному маршруту можно будет перемещать не более 12-25% от сегодняшнего объема товаров. В связи с этим британские власти готовятся к тому, что им придется фрахтовать суда, способные доставлять необходимые стране грузы в менее загруженные порты.

В настоящий момент импорт с континента обеспечивает 30% потребностей Великобритании в продовольствии. Значительная часть этого объема перевозится именно по маршруту Кале — Дувр. Financial Times напоминает, что во время Фолклендской войны 1982 года британские власти для военных нужд временно реквизировали целый ряд частных судов, включая океанский лайнер “Куин Элизабет 2”. Впрочем, по данным издания, представители правительства считают, что даже в случае Brexit без сделки ситуация до такого не дойдет.

Как сообщал УНН, ФРГ придется увеличить взносы в бюджет ЕС на 15 млрд евро с 2021 из-за Brexit.