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Великобритания готовится к перебоям с поставками лекарств и продовольствия после Brexit - СМИ

Великобритания готовится к перебоям с поставками лекарств и продовольствия после Brexit - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8061 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Правительство Великобритании разрабатывает логистическую стратегию на случай сценария Brexit без соглашения с ЕС, который может привести к перебоям с поставками продовольствия и медикаментов в Соединенное Королевство. Об этом во вторник вечером сообщила газета Financial Times, передает УНН.

По сведениям издания, глава секретариата британского кабинета министров Дэвид Лидингтон проинформировал членов правительства о том, что, если сделка между Великобританией и ЕС не будет достигнута, транспортировка грузов между Кале и Дувром будет существенно затруднена. По его словам, в случае возобновления таможенных проверок в течение полугода по этому важному маршруту можно будет перемещать не более 12-25% от сегодняшнего объема товаров. В связи с этим британские власти готовятся к тому, что им придется фрахтовать суда, способные доставлять необходимые стране грузы в менее загруженные порты.

В настоящий момент импорт с континента обеспечивает 30% потребностей Великобритании в продовольствии. Значительная часть этого объема перевозится именно по маршруту Кале — Дувр. Financial Times напоминает, что во время Фолклендской войны 1982 года британские власти для военных нужд временно реквизировали целый ряд частных судов, включая океанский лайнер “Куин Элизабет 2”. Впрочем, по данным издания, представители правительства считают, что даже в случае Brexit без сделки ситуация до такого не дойдет.

Как сообщал УНН, ФРГ придется увеличить взносы в бюджет ЕС на 15 млрд евро с 2021 из-за Brexit.

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