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СМИ: в Шотландии подготовили ряд документов для проведения нового референдума о независимости

СМИ: в Шотландии подготовили ряд документов для проведения нового референдума о независимости

Киев  •  УНН

 • 9546 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Правительство Шотландии разработал более десяти документов о проведении второго референдума о независимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал агентства Euobserver.

В сообщении отмечается, что: “Правительство Шотландии подготовило не менее 13 коротких справочных документов о планах проведения второго референдума о независимости”.

Также указано, что Шотландская консервативная партия назвала тайное обсуждение “безответственным”, но шотландские лидеры заявили, что после первого референдума, который состоялся в 2014 году, ситуация изменилась, поскольку после выхода Великобритании из ЕС — Шотландия против своей воли вынуждена оставить блок.

Как сообщал УНН, правительство Великобритании разрабатывает логистическую стратегию на случай сценария Brexit без соглашения с ЕС, который может привести к перебоям с поставками продовольствия и медикаментов в Соединенное Королевство.

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