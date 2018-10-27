СМИ: в Шотландии подготовили ряд документов для проведения нового референдума о независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Правительство Шотландии разработал более десяти документов о проведении второго референдума о независимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал агентства Euobserver.
В сообщении отмечается, что: “Правительство Шотландии подготовило не менее 13 коротких справочных документов о планах проведения второго референдума о независимости”.
Также указано, что Шотландская консервативная партия назвала тайное обсуждение “безответственным”, но шотландские лидеры заявили, что после первого референдума, который состоялся в 2014 году, ситуация изменилась, поскольку после выхода Великобритании из ЕС — Шотландия против своей воли вынуждена оставить блок.
Как сообщал УНН, правительство Великобритании разрабатывает логистическую стратегию на случай сценария Brexit без соглашения с ЕС, который может привести к перебоям с поставками продовольствия и медикаментов в Соединенное Королевство.