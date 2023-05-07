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ЗМІ спрогнозували сценарії українського контрнаступу. Резніков стверджує, що очікування у світі завищені

ЗМІ спрогнозували сценарії українського контрнаступу. Резніков стверджує, що очікування у світі завищені

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Україна може почати контрнаступ на кількох напрямках. До плану наступальної операції може увійти також і Крим. Одна з ключових цілей Збройних Сил – розірвати так званий сухопутний міст між Кримом і росією, пише The Washington Post. Водночас міністр оборони Олексій Резніков у коментарі виданню наголосив, що очікування у світі від контрнаступу завищені, що може призвести до “емоційного розчарування”, передає УНН.

Цитата

“Очікування від нашої контрнаступальної кампанії у світі завищені. Більшість людей… чекають чогось грандіозного” — заявив Резніков, додавши, що побоюється того, що це може призвести до “емоційного розчарування”.

Деталі

Як пише газета, однією з ключових цілей для України - розірвати сухопутний міст між Кримом і росією. Для цього необхідно "розрізати" російські війська та логістичні шляхи в Запорізькій області. Таким чином вдасться ізолювати окупантів на півострові.

На думку аналітиків, ЗСУ можуть піти й в Крим. Звільнення півострова можливе за військово-морських операцій і, можливо, навіть висадки на пляжах.

При цьому, зазначається, що російські війська готуються до можливих дій української армії. Про це свідчать численні супутникові знімки, де можна побачити вириті траншеї та окопи в Криму.

За іншими даними, Україна може почати атаки з Бахмута, де тривають запеклі бої. Також можливі атаки з Куп'янська Харківської області. Це дозволить звільнити територію Луганської області.

Іншим варіантом був би наступ на позиції росіян через Вугледар у бік окупованого Маріуполя.

Сили оборони України також можуть зосередитися на півдні і для звільнення Мелітополя. При цьому, важливим завданням залишається звільнення Запорізької АЕС і Каховської ГЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці планують контрнаступ у наступні тижні - Блінкен

Як заявив Резніков у коментарі WP, в ідеалі наступ ЗСУ допоможе не тільки звільнити міста і села, а й зможе "перерізати матеріально-технічні ланцюги російських військ" і "зменшити їхню наступальну здатність".

При цьому, експерти стверджують, що буде складно, якщо взагалі можливо, відтіснити росіян на позиції до початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

За словами міністра, Захід та інші партнери очікують від України нових успіхів в операціях для того, щоб показати своєму населенню успіхи України. При цьому, військово-політичне керівництво країни не може стверджувати масштаби успіху від контрнаступу — чи буде це 30, 100 або 200 км прориву на лінії фронту.

“Великий успіх міг би посилити більшу підтримку західних озброєнь і боєприпасів, необхідних Україні для продовження боротьби, і забезпечити таке необхідне моральне піднесення для цивільного населення, яке насолоджувалося стійкістю українських сил проти спроб росії захопити Київ навесні минулого року, а потім несподіваної деокупації Харківської області”, – пише видання.

Однак під час визволення Харківщини українці мали перевагу – і зненацька атакували російські війська, які послабили оборону. Багато хто, хто залишився, просто розбіглися без бою. У Херсоні в України була велика географічна перевага, а росія щосили намагалася постачати війська на захід від Дніпра.

Тепер же у росії може бути географічна перевага і сильніші цифри. За словами Резнікова, наразі в Україні зосереджено близько 500 тисяч російських військовослужбовців, з яких не менше 300 тисяч перебувають на території України.

Визнаючи величезні перешкоди, українські офіційні особи продовжували вимагати від прихильників на Заході додаткових матеріальних коштів.

“Україна буде готова почати штурм, щойно буде заповнене озброєння, яке було погоджено з нашими партнерами. Терміни також можуть залежати від погоди через не по сезону вологий ґрунт уздовж лінії фронту країни”, — заявив в інтерв'ю The Washington Post Президент Володимир Зеленський.

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