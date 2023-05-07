СМИ спрогнозировали сценарии украинского контрнаступления. Резников утверждает, что ожидания в мире завышены

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“Ожидания от нашей контрнаступательной кампании в мире заышены. Большинство людей… ждут чего-то грандиозного” — заявил Резников добавив, что опасается того, что это может привести к “эмоциональному разочарованию”.

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Как пишет газета, одной из ключевых целей для Украины - разорвать сухопутный мост между Крымом и россией. Для этого необходимо "разрезать" российские войска и логистические пути в Запорожской области. Таким образом удастся изолировать оккупантов на полуострове.

По мнению аналитиков, ВСУ могут пойти и в Крым. Освобождение полуострова возможно при военно-морских операциях и, возможно, даже высадке на пляжах.

При этом, отмечается, что российские войска готовятся к возможным действиям украинской армии. Об этом свидетельствуют многочисленные спутниковые снимки, где можно увидеть вырытые траншеи и окопы в Крыму.

По другим данным, Украина может начать атаки из Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои. Также возможны атаки из Купянска Харьковской области. Это позволит освободить территорию Луганской области.

Другим вариантом было бы наступление на позиции россиян через Угледар в сторону оккупированного Мариуполя.

Силы обороны Украины также могут сосредоточиться на юге и для освобождения Мелитополя. При этом, важной задачей остается освобождение Запорожской АЭС и Каховской ГЭС.

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Как заявил Резников в комментарии WP, в идеале наступление ВСУ поможет не только освободить города и села, но и сможет "перерезать материально-технические цепи российских войск" и "уменьшить их наступательную способность".

При этом, эксперты утверждают, что будет сложно, если вообще возможно, оттеснить русских на позиции до начала вторжения 24 февраля 2022 года.

По словам министра, Запад и другие партнеры ожидают от Украины новых успехов в операциях для того, чтобы показать своему населению успехи Украины. При этом, военно-политическое руководство страны не может утверждать масштабы успеха от контрнаступления — будет ли это 30, 100 или 200 км прорыва на линии фронта.

“Крупный успех мог бы усилить большую поддержку западных вооружений и боеприпасов, необходимых Украине для продолжения борьбы, и обеспечить столь необходимый моральный подъем для гражданского населения, которое наслаждалось стойкостью украинских сил против попыток россии захватить Киев весной прошлого года, а затем неожиданной деоккупации Харьковской области”, – пишет издание.

Однако во время освобождения Харьковщины у украинцев было преимущество – они врасплох атаковали российские войска, ослабившие оборону. Многие, кто остался, просто разбежались без боя. В Херсоне у Украины было большое географическое преимущество, а россия изо всех сил пыталась снабжать войска к западу от Днепра.

Теперь же у россии может быть географическое преимущество и более сильные цифры. По словам Резникова, в настоящее время в Украине сосредоточено около 500 тысяч российских военнослужащих, из которых не менее 300 тысяч находятся на территории Украины.

Признавая огромные препятствия, украинские официальные лица продолжали требовать от сторонников на Западе дополнительных материальных средств.

“Украина будет готова начать штурм, как только будет заполнено вооружение, которое было согласовано с нашими партнерами. Сроки также могут зависеть от погоды из-за не по сезону влажной почвы вдоль линии фронта страны”, — заявил в интервью The Washington Post Президент Владимир Зеленский.