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ЗМІ розповіли про кругову поруку у НАЗК та столичному суді: покривають детектива НАБУ Романюка з мільйонними статками та його брата-хабарника

Київ • УНН

 • 4436 перегляди

Медіа пишуть, що НАЗК та столичний суд покривають детектива Михайла Романюка, в якого знайшли елітне майно, а брата спіймали на хабарі.

ЗМІ розповіли про кругову поруку у НАЗК та столичному суді: покривають детектива НАБУ Романюка з мільйонними статками та його брата-хабарника

НАЗК та Святошинський райсуд покривають керівника одного з підрозділів НАБУ Михайла Романюка, в якого раніше знайшли віп автівки і елітну нерухомість, записані на родичів, а його брата – спіймали на хабарі. Про це повідомив Informator.ua, заявивши про кругову поруку у цих структурах та спроби приховати суспільно важливу інформацію.

НАЗК відмовилося відповісти, чи перевіряли керівника одного з підрозділів НАБУ Михайла Романюка, в якого раніше знайшли віп автівки і елітну нерухомість, записані на родичів. Святошинський райсуд столиці теж відбувся відпискою щодо справи брата детектива – Ігоря Романюка, щодо якого 8 років не можуть винести рішення у справі про хабарництво. Фактично і НАЗК, і суд стали на бік людини, яка обґрунтовано підозрюється в корупції

– зазначило видання.

На переконання журналістів, НАЗК застосувало формальний підхід. Таким чином виходить, що агентство не лише ігнорує суспільно важливу інформацію журналістів про можливі порушення закону з боку детектива НАБУ Михайла Романюка, а ще й покриває його, займаючись відписками, наголошується у повідомленні.

"Створене 10 років тому НАЗК демонструє повний набір засобів класичних українських чиновників. В іншому разі ми б побачили повідомлення про, щонайменше, розпочату перевірку у відповідь на публікації у ЗМІ", – зазначив Informator.ua.

У той же час, повідомило видання, голова Святошинського райсуду Києва у відповідь на запит щодо розгляду кримінальної справи про хабар брату Михайла Романюка – Ігорю, повідомив він здійснює лише загальне керівництво роботою суду.

Журналісти нагадали, яку ж саме інформацію мали перевірити НАЗК та про що запитували суд.

"Розслідування Informator.ua встановило, що керівник одного з підрозділів НАБУ Михайло Романюк користувався елітними автівками Mercedes-Benz E 220 CDI, який належав його тещі, та AUDI A6, оформленим на його батька. Квартира в Ірпені, земельна ділянка у Бучі Київської області площею 1320 кв. м та недобудований (нібито) будинок 219 кв. м були записані на мати. Лише у декларації за 2024 рік у Михайла Романюка з’явилася квартира 117,4 кв. м, що належить безпосередньо йому. І та – придбана за пільговою держпрограмою для захисників єОселя", – зазначається у матеріалі.

Видання наголосило, що одна з найвідоміших справ, яку вів Михайло Романюк після переходу у НАБУ – Роттердам+: чим довше детектив тримав на паузі історію з ним, тим багатшим ставав.

Також Informator.ua повідомив, що за 8 років Святошинський райсуд Києва так і не ухвалив рішення щодо обвинуваченого брата Михайла Романюка – старшого слідчого Києво-Святошинської податкової інспекції Ігоря Романюка. За даними ГПУ, цей слідчий вимагав і отримав хабар у розмірі 20 тисяч доларів від керівника однієї компанії.

"Найбільш ймовірним оберегом Романюка від в’язниці є його брат – Михайло Романюк, який всі ці роки робив успішну кар’єру в Національному антикорбюро. За нашими даними, Михайло Романюк, який працював в центральному офісі податкової міліції до 2016 року, був відомий серед колег неабиякими апетитами у вимаганні хабарів з підприємців. Схоже, що його "таланти" дуже цінуються на новому місці роботі – в Національному антикорбюро, і не тільки – раз дві різні структури взялися його покривати", – підсумували у виданні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Святошинський район
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