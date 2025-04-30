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СМИ рассказали о круговой поруке в НАПК и столичном суде: покрывают детектива НАБУ Романюка с миллионным состоянием и его брата-взяточника

Киев • УНН

 • 1700 просмотра

Медиа пишут, что НАПК и столичный суд покрывают детектива Михаила Романюка, у которого нашли элитное имущество, а брата поймали на взятке.

СМИ рассказали о круговой поруке в НАПК и столичном суде: покрывают детектива НАБУ Романюка с миллионным состоянием и его брата-взяточника

НАПК и Святошинский райсуд покрывают руководителя одного из подразделений НАБУ Михаила Романюка, у которого ранее нашли вип автомобили и элитную недвижимость, записанные на родственников, а его брата – поймали на взятке. Об этом сообщил Informator.ua, заявив о круговой поруке в этих структурах и попытках скрыть общественно значимую информацию.

НАПК отказалось ответить, проверяли ли руководителя одного из подразделений НАБУ Михаила Романюка, у которого ранее нашли вип автомобили и элитную недвижимость, записанные на родственников. Святошинский райсуд столицы тоже отделался отпиской по делу брата детектива – Игоря Романюка, по которому 8 лет не могут вынести решения в деле о взяточничестве. Фактически и НАПК, и суд приняли сторону человека, который обоснованно подозревается в коррупции

– отметило издание.

По убеждению журналистов, НАПК применило формальный подход. Таким образом, получается, что агентство не только игнорирует общественно значимую информацию журналистов о возможных нарушениях закона со стороны детектива НАБУ Михаила Романюка, но и покрывает его, занимаясь отписками, отмечается в сообщении.

"Созданное 10 лет назад НАПК демонстрирует полный набор средств классических украинских чиновников. В противном случае мы бы увидели сообщение о, как минимум, начатой проверке в ответ на публикации в СМИ", – отметил Informator.ua.

В то же время, сообщило издание, председатель Святошинского райсуда Киева в ответ на запрос относительно рассмотрения уголовного дела о взятке брата Михаила Романюка – Игоря, сообщил, что он осуществляет только общее руководство работой суда.

Журналисты напомнили, какую же информацию должны были проверить НАПК и о чем спрашивали суд.

"Расследование Informator.ua установило, что руководитель одного из подразделений НАБУ Михаил Романюк пользовался элитными автомобилями Mercedes-Benz E 220 CDI, принадлежавшим его теще, и AUDI A6, оформленным на его отца. Квартира в Ирпене, земельный участок в Буче Киевской области площадью 1320 кв. м и недостроенный (якобы) дом 219 кв. м были записаны на мать. Только в декларации за 2024 год у Михаила Романюка появилась квартира 117,4 кв. м, принадлежащая непосредственно ему. И та – приобретенна по льготной госпрограмме для защитников єОселя", – отмечается в материале.

Издание подчеркнуло, что одно из самых известных дел, которое вел Михаил Романюк после перехода в НАБУ – Роттердам+: чем дольше детектив держал на паузе историю с ним, тем богаче становился.

Также Informator.ua сообщил, что за 8 лет Святошинский райсуд Киева так и не принял решения по обвиняемому брату Михаила Романюка – старшему следователю Киево-Святошинской налоговой инспекции Игорю Романюку. По данным ГПУ, этот следователь потребовал и получил взятку в размере 20 тысяч долларов от руководителя одной их компаний.

"Самым вероятным оберегом Романюка от тюрьмы является его брат – Михаил Романюк, который все эти годы делал успешную карьеру в Национальном антикоррбюро. По нашим данным, Михаил Романюк, работавший в центральном офисе налоговой милиции до 2016 года, был известен среди коллег незаурядными аппетитами в вымогательстве взяток с предпринимателей. Похоже, что его "таланты" очень ценятся на новом месте работе – в Национальном антикоррбюро, и не только – раз две разные структуры взялись его покрывать", – резюмировали в издании.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
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