ЗМІ: росія ймовірно зверталась за допомогою до Північної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Країна-агресор нібито звернулась за допомогою до Північної Кореї. Проте Кім Чен Ин назвав рф "занадто божевільною". Наразі ця інформація офіційно не підтверджена. Про це повідомляють видання Mirror та Еxpress, передає УНН.
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Зазначається, що рф нібито звернулась до Північної Кореї з проханням про допомогу. Проте Кім Чен Ин відмовив путіну.
Автор XSoviet-News Сара Херст заявила: "росія, як повідомляється, звернулася до Північної Кореї з проханням про допомогу у її невдалому вторгненні. Північна Корея відповіла: "Ви занадто божевільні для нас".
Ця інформація не була підтвердженою іншими джерелами.
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