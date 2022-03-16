СМИ: россия предположительно обращалась за помощью к Северной Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Страна-агрессор якобы обратилась за помощью к Северной Корее. Однако Ким Чен Ын назвал рф "слишком сумасшедшей". Сейчас эта информация официально не подтверждена. Об этом сообщают издания Mirror и Ехргеѕѕ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что рф якобы обратилась к Северной Корее с просьбой о помощи. Однако Ким Чен Ын отказал путину.
Автор XSoviet-News Сара Херст заявила: "россия, как сообщается, обратилась к Северной Корее с просьбой о помощи в ее неудачном вторжении. Северная Корея ответила: "Вы слишком сумасшедшие для нас".
Эта информация не была подтверждена другими источниками.
Напомним
россия попросила у Китая военное питания.