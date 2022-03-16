СМИ: россия предположительно обращалась за помощью к Северной Корее

Детали

Отмечается, что рф якобы обратилась к Северной Корее с просьбой о помощи. Однако Ким Чен Ын отказал путину.

Автор XSoviet-News Сара Херст заявила: "россия, как сообщается, обратилась к Северной Корее с просьбой о помощи в ее неудачном вторжении. Северная Корея ответила: "Вы слишком сумасшедшие для нас".

Эта информация не была подтверждена другими источниками.

Напомним

россия попросила у Китая военное питания.