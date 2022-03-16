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19:03 • 68273 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 114979 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Страна-агрессор якобы обратилась за помощью к Северной Корее. Однако Ким Чен Ын назвал рф "слишком сумасшедшей". Сейчас эта информация официально не подтверждена. Об этом сообщают издания Mirror и Ехргеѕѕ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что рф якобы обратилась к Северной Корее с просьбой о помощи. Однако Ким Чен Ын отказал путину.

Автор XSoviet-News Сара Херст заявила: "россия, как сообщается, обратилась к Северной Корее с просьбой о помощи в ее неудачном вторжении. Северная Корея ответила: "Вы слишком сумасшедшие для нас".

Эта информация не была подтверждена другими источниками.

Напомним

россия попросила у Китая военное питания.

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