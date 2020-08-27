ЗМІ: невідомі намагалися взяти штурмом посольство Лівії в Білорусі, постраждав дипломат

"О шостій ранку близько 30 осіб з болгарками перестрибнули через паркан і намагалися проникнути в будівлю. Співробітники розташованого по сусідству посольства Молдови викликали міліцію", - повідомляє портал.



Зазначається, що до будівлі прибув ОМОН, запобіг спробі штурму, перевірив документи у тих, хто перебував в будівлі. Отримавши розпорядження від керівництва не втручатися в те, що відбувається, бійці ОМОНу покинули територію посольства.

За даними порталу, в будівлі посольства "розбили скло, виламали двері".



"Самого тимчасового повіреного в справах Лівії - його звуть Астейта Мухаммед Марій - намагалися витягнути з будівлі, але охоронцям вдалося його відбити. На тілі посла синці", - пише портал.



Як повідомляв УНН, напередодні міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що керівництво Білорусі власноруч зруйнувало "тендітні ознаки налагоджуваної співпраці та конструктивного діалогу" з Європейським Союзом.



