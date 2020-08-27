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ЗМІ: невідомі намагалися взяти штурмом посольство Лівії в Білорусі, постраждав дипломат

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Вранці 27 серпня невідомі намагалися взяти штурмом будівлю посольства Лівії в Білорусі в Мінську, передає УНН із посиланням на TUT.BY.

ЗМІ: невідомі намагалися взяти штурмом посольство Лівії в Білорусі, постраждав дипломат

"О шостій ранку близько 30 осіб з болгарками перестрибнули через паркан і намагалися проникнути в будівлю. Співробітники розташованого по сусідству посольства Молдови викликали міліцію", - повідомляє портал.

Зазначається, що до будівлі прибув ОМОН, запобіг спробі штурму, перевірив документи у тих, хто перебував в будівлі. Отримавши розпорядження від керівництва не втручатися в те, що відбувається, бійці ОМОНу покинули територію посольства.

За даними порталу, в будівлі посольства "розбили скло, виламали двері".

"Самого тимчасового повіреного в справах Лівії - його звуть Астейта Мухаммед Марій - намагалися витягнути з будівлі, але охоронцям вдалося його відбити. На тілі посла синці", - пише портал.

Як повідомляв УНН, напередодні міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що керівництво Білорусі власноруч зруйнувало "тендітні ознаки налагоджуваної співпраці та конструктивного діалогу" з Європейським Союзом.

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