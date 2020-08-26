Линкявичюс ответил Макею: руководство Беларуси разрушило хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества

"Да, Владимир, я знаю тебя, Беларусь, и ещё больше узнаю белорусов, которые как никогда раньше решили не молчать, не взирая на насилие, запугивания, заключения и, как стало известно, пытки и откровенные издевательства и не смирились с обманом и отнятым правом на выбор. Это действительно новая реальность, и не видеть её просто недопустимо и непростительно”, - отметил Линкявичюс.

Он отметил, что, действительно, санкции Евросоюза в отношении Республики были и раньше.

“Но наверное, ты отлично помнишь, как в 2016 году многие из них были отозваны решением ЕС, поскольку мы поверили в прогресс, в искренность намерений отказаться от репрессий, направленных против оппозиции, чему свидетельством было освобождение политзаключенных. Руководство вашей страны собственноручно разрушило эту надежду, как и те хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества и конструктивного диалога”, - подчеркнул министр.

Выходом из сложившегося “морального и политического тупика”, по его мнению, могут положить только новые, прозрачные и демократические выборы президента.

Отметим, ранее Макей в обращении к главам МИД ЕС заявил, что “Беларусь - уже реальность для Европы, реальность для Евросоюза, реальность для каждой из ваших стран”, при этом призвав “жить, контактировать и взаимодействовать с этой реальностью”.