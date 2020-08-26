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Лінкявічюс відповів Макею: керівництво Білорусі зруйнувало крихкі ознаки налагоджуваної співпраці

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що керівництво Білорусі власноруч зруйнувало "крихкі ознаки налагоджуваної співпраці і конструктивного діалогу" з Європейським Союзом. Про це він заявив в зверненні, адресованому главі МЗС Білорусі Володимиру Макею, передає УНН.

Лінкявічюс відповів Макею: керівництво Білорусі зруйнувало крихкі ознаки налагоджуваної співпраці

“Так, Володимир, я знаю тебе, Білорусь, і ще більше взнаю білорусів, які як ніколи раніше вирішили не мовчати, не дивлячись на насильство, залякування, ув’язнення і, як стало відомо, тортури і відверті знущання і не змирилися з обманом і віднятим правом на вибір. Це дійсно нова реальність, і не бачити її просто недопустимо і не можна вибачити”, - зазначив Лінкявічюс.

Він зазначив, що, дійсно, санкції Євросоюзу щодо Республіки були і раніше.

“Але напевно, ти добре пам’ятаєш, як в 2016 році багато з них були відкликані рішенням ЄС, оскільки ми повірили в прогрес, у щирість намірів відмовитися від репресій, спрямованих проти опозиції, про що свідчило звільнення політв’язнів. Керівництво вашої країни власноруч зруйнувало цю надію, як і ті крихкі ознаки налагоджуваної співпраці і конструктивного діалогу”, - підкреслив міністр.

Виходом із такого “морального і політичного глухого кута”, на його думку, можуть покласти лише нові, прозорі і демократичні вибори президента.

Відзначимо, раніше Макей в зверненні до глав МЗС ЄС заявив, що “Білорусь — вже реальність для Європи, реальність для Євросоюзу, реальність для кожної з ваших країн”, при цьому закликавши “жити, контактувати і взаємодіяти з цією реальністю”.

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