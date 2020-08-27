СМИ: неизвестные пытались взять штурмом посольство Ливии в Беларуси, пострадал дипломат
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Утром 27 августа неизвестные пытались взять штурмом здание посольства Ливии в Беларуси в Минске, передает УНН со ссылкой на TUT.BY.
"В шесть утра около 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание. Сотрудники расположенного по соседству посольства Молдовы вызвали милицию", - сообщает портал.
Отмечается, что к зданию прибыл ОМОН, пресек попытку штурма, проверил документы у тех, кто находился в здании. Получив распоряжение от руководства не вмешиваться в происходящее, бойцы ОМОНа покинули территорию посольства.
По данным портала, в здании посольства "разбили стекло, выломали дверь".
"Самого временного поверенного в делах Ливии — его зовут Астейта Мухаммед Марий — пытались вытянуть из здания, но охранникам удалось его отбить. На теле посла синяки", - пишет портал.
Как сообщал УНН, накануне министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что руководство Беларуси собственноручно разрушило "хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества и конструктивного диалога" с Европейским Союзом.