СМИ: неизвестные пытались взять штурмом посольство Ливии в Беларуси, пострадал дипломат

"В шесть утра около 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание. Сотрудники расположенного по соседству посольства Молдовы вызвали милицию", - сообщает портал.



Отмечается, что к зданию прибыл ОМОН, пресек попытку штурма, проверил документы у тех, кто находился в здании. Получив распоряжение от руководства не вмешиваться в происходящее, бойцы ОМОНа покинули территорию посольства.

По данным портала, в здании посольства "разбили стекло, выломали дверь".



"Самого временного поверенного в делах Ливии — его зовут Астейта Мухаммед Марий — пытались вытянуть из здания, но охранникам удалось его отбить. На теле посла синяки", - пишет портал.



Как сообщал УНН, накануне министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что руководство Беларуси собственноручно разрушило "хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества и конструктивного диалога" с Европейским Союзом.



