ЗМІ: найбільший у світі літак-амфібія AG600 здійснив перший політ в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Розроблюваний в Китаї найбільший у світі літак-амфібія AG600 зробив 24 грудня перший політ у місті Чжухай (провінція Гуандун, Південний Китай). Як повідомило Центральне телебачення Китаю (ССТV), він знаходився в повітрі близько години, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За даними телеканалу, для набору злітної швидкості AG600 було потрібно близько 600 метрів злітно-посадкової смуги. Під час випробувань літак піднявся на висоту близько 2500-3000 метрів, після чого здійснив кілька маневрів, у тому числі зниження та імітацію заходу на посадку. Як заявили розробники, основною метою польоту була перевірка безпеки і функціонування бортових систем.
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Створений Китайською авіабудівною корпорацією (AVIC) гідролітак призначений для потреб цивільної авіації. Він сконструйований спеціально для боротьби з лісовими пожежами та проведення пошуково-рятувальних операцій. Протипожежна модифікація здатна набирати 12 тонн води за 12 секунд. Також в ЗМІ публікувалася інформація, що даний літак може бути задіяний авіацією Народно-визвольної армії Китаю для захисту інтересів країни на морі при проведенні патрульних операцій, зокрема, в спірних районах Південно-Китайського моря.
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Максимальна злітна маса AG600 становить 53,5 тонни. Він може розвивати швидкість до 500 км/год із дальністю польоту до 4,5 тисяч кілометрів із безперервним перебуванням у повітрі до 12 годин. Довжина літака - 37 метри, розмах крил - 38,8 метри. Гидролітак може злітати і сідати як на звичайних аеродромах, так і на водній поверхні.
Літак буде випускатися в пасажирській і вантажний модифікаціях. AG600 стане найбільшим у світі повітряним судном такого класу. За словами головного конструктора, розробник вже отримав на нього 17 замовлень - все від китайських компаній. Комерційна експлуатація почнеться не раніше 2021 роки після проходження всіх процедур з сертифікації.
Нагадаємо, Китай має намір створити нове сімейство космічних ракет, які запускатимуться з літаків.