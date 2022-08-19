Зливи викликали хаос у Новій Зеландії, сотні людей були змушені покинути будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Проливний дощ обрушився на деякі частини Нової Зеландії у п'ятницю змусивши сотні людей залишити свої будинки, оскільки річки вийшли з берегів. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Місто Нельсон на північному узбережжі Південного острова найбільше постраждало: понад 400 будинків було евакуйовано, а деякі оголошені непридатними для проживання через дощі.
«Збитки, які я побачив у Нельсоні, були несамовитими, і я думаю, що до відновлення ще далеко», — заявив на пресконференції Алек Лувердіс, контролер групи цивільної оборони Нельсона.
Сервіс Metservice повідомив, що з вівторка в Нельсоні випало 172 мм опадів, що більш ніж удвічі перевищує середню кількість опадів у серпні. Очікується, що наступного дня в Нельсоні випаде ще 190 мм.
Служба цивільної оборони також попереджає людей триматися подалі від узбережжя через 3-метровий прибій на деяких пляжах.
Сильні дощі також обрушилися на Північний острів Нової Зеландії за останні 24 години: деякі міста були відрізані, дороги та будинки опинилися під водою, а людей евакуйовано.
Попередження про сильний дощ залишається чинним до півночі п'ятниці.
Експерти пов'язують незвичайно вологу погоду із вузьким потоком водяної пари, або «атмосферною річкою», над країною.