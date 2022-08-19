Ливни вызвали хаос в Новой Зеландии, сотни людей были вынуждены покинуть дома
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Проливной дождь обрушился на некоторые части Новой Зеландии в пятницу, заставив сотни людей покинуть свои дома, поскольку реки вышли из берегов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Город Нельсон на северном побережье Южного острова больше всего пострадал: более 400 домов были эвакуированы, а некоторые объявлены непригодными для проживания из-за дождей.
«Ущерб, который я увидел в Нельсоне, был неистовым, и я думаю, что до восстановления еще далеко», — заявил на пресс-конференции Алек Лувердис, контролер группы гражданской обороны Нельсона.
Сервис Metservice сообщил, что со вторника в Нельсоне выпало 172 мм осадков, что более чем вдвое превышает среднее количество осадков в августе. Ожидается, что на следующий день в Нельсоне выпадет еще 190 мм.
Служба гражданской обороны также предупреждает людей держаться подальше от побережья из-за 3-метрового прибоя на некоторых пляжах.
Сильные дожди также обрушились на Северный остров Новой Зеландии за последние 24 часа: некоторые города были отрезаны, дороги и дома оказались под водой, а люди эвакуированы.
Предупреждение о сильном дожде остается действующим до полуночи пятницы.
Эксперты связывают необычайно влажную погоду с узким потоком водяного пара или «атмосферной рекой»над страной.