Зірвано джекпот лотереї “Спортпрогноз”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У суботу 12 листопада 2016 року зірвано джекпот ТОТО лотереї “Спортпрогноз” обсягом 110 тис. гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Головний приз дістався футбольному знавцю, який правильно спрогнозував результати 12 футбольних матчів, що відбулись у тиражі №607.
“Оператор державних лотерей "М.С.Л." вітає переможця та очікує на нього у найближчому офіційному представництві для оформлення виграшу.
Відомо, що виграшна ставка була зроблена 10 листопада 2016 року у київському магазині "Спортліга", що знаходиться за адресою вул.Ялтинська, 20/18. Вартість щасливого лотерейного білету склала 168 гривень”, — зазначили в “М.С.Л.”.
Оператор державних лотерей також нагадав, що попередній джекпот у 100 тис. гривень був зірваний тиждень тому, 7 листопада, у тиражі №605. Приз дістався футбольному спеціалісту з м.Родинське Донецької області.
“Цікаво, що „Спортпрогноз“ — єдина ТОТО лотерея в Україні зі своїм власним джекпотом, і посідає перше місце серед інших лотерей за частотою зривів джекпоту серед гравців.
Сума головного призу на тираж №609, що відбудеться 15 листопада, становитиме 110 тис. гривень. Саме час усім футбольним знавцям випробувати свої знання у чесному змаганні та справедливо виграти заслужений джекпот, адже у „Спортпрогноз“ визначальну роль грає не Фортуна, а знання”, — наголосили в “М.С.Л.”.