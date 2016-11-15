Сорван джекпот лотереи "Спортпрогноз"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В субботу 12 ноября 2016 года сорван джекпот ТОТО лотереи "Спортпрогноз" объемом 110 тыс. гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Главный приз достался футбольному знатоку, который правильно спрогнозировал результаты 12 футбольных матчей, которые состоялись в тираже №607.
"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителя и ожидает в ближайшем официальном представительстве для оформления выигрыша.
Известно, что выигрышная ставка была сделана 10 ноября 2016 года в киевском магазине "Спортлига", что находится по адресу ул. Ялтинская, 20/18. Стоимость счастливого лотерейного билета составила 168 гривен", - отметили в "М.С.Л.".
Оператор государственных лотерей также напомнил, что предыдущий джекпот в 100 тыс. гривен был сорван неделю назад, 7 ноября, в тираже №605. Приз достался футбольному специалисту из г. Родинское Донецкой области.
"Интересно, что "Спортпрогноз" - единственная ТОТО лотерея в Украине со своим собственным джекпотом, и занимает первое место среди других лотерей по частоте срывов джекпота среди игроков.
Сумма главного приза на тираж №609, который состоится 15 ноября, составит 110 тыс. гривен. Самое время всем футбольным знатокам испытать свои знания в честном соревновании и справедливо выиграть заслуженный джекпот, ведь в "Спортпрогноз" определяющую роль играет не фортуна, а знания", - отметили в "М.С.Л.".