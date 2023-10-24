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Зірка Marvel Джеремі Реннер змінив життя після майже смертельної аварії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Зірка кіносаги про "Месників" від Marvel Джеремі Реннер фізично оговтався після майже смертельної аварії, якої він зазнав у січні цього року. Актор розповів в інтерв'ю американському телебаченню, що отриманий досвід в попередні дев’ять місяців істотно змінив його життя, повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Зірка Marvel Джеремі Реннер змінив життя після майже смертельної аварії

Деталі

У січні 2023 року зірку "Месників" та "Прибуття" майже розчавило біля будинку в Неваді, коли Реннер намагався зупинити свій снігоприбиральний трактор, щоб він не сповз і не збив його племінника. В результаті прикрого випадку Реннер зламав кілька кісток, включаючи вісім ребер, очну ямку, коліно та плече.

Нещодавно Реннер поспілкувався з CNN, розповівши деякі подробиці процесу свого відновлення та про те, як змінилося його життя за останній час.

Перш за все актор підкреслив, що тепер більше цінує свій час. Реннер цінує те, що може ходити, стояти вертикально та жити своїм життям.

Цитата

«Я почуваюся надзвичайно вдячним і щасливим, що можу ходити, стояти прямо та жити своїм життям, - сказав Реннер. - У певному сенсі моє життя стало більш спрощеним. У мене більше немає часу на непотрібні речі. У цій новій перспективі є щось справді прекрасне».

Він додав, що наразі має чітке уявлення про те, як і з ким хоче проводити свій час.

«Це партнерство нагадує сім’ю, що відповідає стилю життя, який ми часто обговорюємо. Окрім того, спільний досвід самого духу - це те, що справді резонує зі мною. Ось куди я хочу інвестувати свій час», - зазначив Реннер.

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