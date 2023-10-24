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Звезда Marvel Джереми Реннер изменил жизнь после почти смертельной аварии

Киев • УНН

 • 331359 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Звезда киносаги о "Мстителях" от Marvel Джереми Реннер физически оправился после почти смертельной аварии, в которую он попал в январе этого года. Актер рассказал в интервью американскому телевидению, что полученный опыт в предыдущие девять месяцев существенно изменил его жизнь, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Звезда Marvel Джереми Реннер изменил жизнь после почти смертельной аварии

Детали

В январе 2023 года звезду "Мстителей" и "Прибытия" почти раздавило возле дома в Неваде, когда Реннер пытался остановить свой снегоуборочный трактор, чтобы он не сполз и не сбил его племянника. В результате досадного случая Реннер сломал несколько костей, включая восемь ребер, глазницу, колено и плечо.

Недавно Реннер пообщался с CNN, рассказав некоторые подробности процесса своего восстановления и о том, как изменилась его жизнь за последнее время.

Прежде всего актер подчеркнул, что теперь больше ценит свое время. Реннер ценит то, что может ходить, стоять вертикально и жить своей жизнью.

Цитата

«Я чувствую себя чрезвычайно благодарным и счастливым, что могу ходить, стоять прямо и жить своей жизнью, - сказал Реннер. - В некотором смысле моя жизнь стала более упрощенной. У меня больше нет времени на ненужные вещи. В этой новой перспективе есть что-то действительно прекрасное».

Он добавил, что теперь имеет четкое представление о том, как и с кем хочет проводить свое время.

«Это партнерство напоминает семью, что соответствует стилю жизни, который мы часто обсуждаем. Кроме того, совместный опыт самого духа - это то, что действительно резонирует со мной. Вот куда я хочу инвестировать свое время», - отметил Реннер.

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