Звезда Marvel Джереми Реннер изменил жизнь после почти смертельной аварии

Детали

В январе 2023 года звезду "Мстителей" и "Прибытия" почти раздавило возле дома в Неваде, когда Реннер пытался остановить свой снегоуборочный трактор, чтобы он не сполз и не сбил его племянника. В результате досадного случая Реннер сломал несколько костей, включая восемь ребер, глазницу, колено и плечо.

Недавно Реннер пообщался с CNN, рассказав некоторые подробности процесса своего восстановления и о том, как изменилась его жизнь за последнее время.

Прежде всего актер подчеркнул, что теперь больше ценит свое время. Реннер ценит то, что может ходить, стоять вертикально и жить своей жизнью.

Цитата

«Я чувствую себя чрезвычайно благодарным и счастливым, что могу ходить, стоять прямо и жить своей жизнью, - сказал Реннер. - В некотором смысле моя жизнь стала более упрощенной. У меня больше нет времени на ненужные вещи. В этой новой перспективе есть что-то действительно прекрасное».

Он добавил, что теперь имеет четкое представление о том, как и с кем хочет проводить свое время.

«Это партнерство напоминает семью, что соответствует стилю жизни, который мы часто обсуждаем. Кроме того, совместный опыт самого духа - это то, что действительно резонирует со мной. Вот куда я хочу инвестировать свое время», - отметил Реннер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джордж Клуни и другие звезды предложили 150 миллионов долларов, надеясь прекратить забастовку актеров