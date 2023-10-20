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Джордж Клуні та інші зірки запропонували 150 мільйонів доларів, сподіваючись припинити страйк акторів

Київ • УНН

 • 376137 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Лауреат премії «Оскар» Джордж Клуні та інші зірки Голлівуду запропонували 150 мільйонів доларів профспілці акторів SAG-AFTRA в рамках ініціативи припинення страйку акторів. Виплата суми розрахована на три роки, також обіцяють допомогу у фінансуванні медичних послуг. Про це пише Reuters, повідомляє УНН.

Джордж Клуні та інші зірки запропонували 150 мільйонів доларів, сподіваючись припинити страйк акторів

Деталі 

Джордж Клуні разом з групою з 15 зірок, до якої входять Бен Аффлек, Тайлер Перрі та Скарлетт Йоханссон запропонували свою ідею для завершення страйку Гільдії акторів США (SAG-AFTRA), який триває вже близько 100 днів.  

Згідно з інформацією розважального тижневика Variety, група акторів зі списку "А" на чолі з Джорджем Клуні представила пропозицію керівництву SAG-AFTRA під час Zoom-дзвінка на початку тижня. 

Пропозиція передбачала зняття верхньої межі внесків, щоб принести профспілці понад 50 мільйонів доларів щорічно і 150 мільйонів доларів протягом трьох років. Пропозиція була також підтверджена представником Клуні в четвер.

Цитата 

«Багато найбільш високооплачуваних хочуть бути частиною рішення», — сказав Клуні голлівудському виданню Deadline. «Ми вважаємо справедливим платити профспілці більше», - додав він.

Наразі максимальна сума внеску одного актора в гільдію становить $1 млн. За підрахунками акторів, знявши це обмеження, профспілка зможе залучити додатково в організацію понад $50 млн за рік. А протягом наступних трьох років ця сума може збільшиться до $150 млн. 

Як  повідомляло УНН, у середині минулого тижня переговори між голлівудськими студіями та профспілкою акторів SAG-AFTRA були тимчасово призупинені. Причина - розбіжності між двома сторонами щодо доходів від потокового мовлення, використання штучного інтелекту та інших питань. 

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