Джордж Клуни и другие звезды предложили 150 миллионов долларов, надеясь прекратить забастовку актеров
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Лауреат премии «Оскар» Джордж Клуни и другие звезды Голливуда предложили 150 миллионов долларов профсоюзу актеров SAG-AFTRA в рамках инициативы прекращения забастовки актеров. Выплата суммы рассчитана на три года, также обещают помощь в финансировании медицинских услуг. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.
Детали
Джордж Клуни вместе с группой из 15 звезд, в которую входят Бен Аффлек, Тайлер Перри и Скарлетт Йоханссон предложили свою идею для завершения забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA), которая длится уже около 100 дней.
Согласно информации развлекательного еженедельника Variety, группа актеров из списка "А" во главе с Джорджем Клуни представила предложение руководству SAG-AFTRA во время Zoom-звонка в начале недели.
Предложение предусматривало снятие верхнего предела взносов, чтобы принести профсоюзу более 50 миллионов долларов ежегодно и 150 миллионов долларов в течение трех лет. Предложение было также подтверждено представителем Клуни в четверг.
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«Многие самые высокооплачиваемые хотят быть частью решения», — сказал Клуни голливудскому изданию Deadline. «Мы считаем справедливым платить профсоюзу больше», - добавил он.
В настоящее время максимальная сумма взноса одного актера в гильдию составляет $1 млн. По подсчетам актеров, сняв это ограничение, профсоюз сможет привлечь дополнительно в организацию более $50 млн за год. А в течение следующих трех лет эта сумма может увеличится до $150 млн.
Как сообщало УНН, в середине прошлой недели переговоры между голливудскими студиями и профсоюзом актеров SAG-AFTRA были временно приостановлены. Причина - разногласия между двумя сторонами относительно доходов от потокового вещания, использования искусственного интеллекта и других вопросов.