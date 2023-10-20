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Джордж Клуни и другие звезды предложили 150 миллионов долларов, надеясь прекратить забастовку актеров

Киев • УНН

 • 376136 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Лауреат премии «Оскар» Джордж Клуни и другие звезды Голливуда предложили 150 миллионов долларов профсоюзу актеров SAG-AFTRA в рамках инициативы прекращения забастовки актеров. Выплата суммы рассчитана на три года, также обещают помощь в финансировании медицинских услуг. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.

Джордж Клуни и другие звезды предложили 150 миллионов долларов, надеясь прекратить забастовку актеров

Детали 

Джордж Клуни вместе с группой из 15 звезд, в которую входят Бен Аффлек, Тайлер Перри и Скарлетт Йоханссон предложили свою идею для завершения забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA), которая длится уже около 100 дней.  

Согласно информации развлекательного еженедельника Variety, группа актеров из списка "А" во главе с Джорджем Клуни представила предложение руководству SAG-AFTRA во время Zoom-звонка в начале недели. 

Предложение предусматривало снятие верхнего предела взносов, чтобы принести профсоюзу более 50 миллионов долларов ежегодно и 150 миллионов долларов в течение трех лет. Предложение было также подтверждено представителем Клуни в четверг.

Цитата 

«Многие самые высокооплачиваемые хотят быть частью решения», — сказал Клуни голливудскому изданию Deadline. «Мы считаем справедливым платить профсоюзу больше», - добавил он.

В настоящее время максимальная сумма взноса одного актера в гильдию составляет $1 млн. По подсчетам актеров, сняв это ограничение, профсоюз сможет привлечь дополнительно в организацию более $50 млн за год. А в течение следующих трех лет эта сумма может увеличится до $150 млн. 

Как сообщало УНН, в середине прошлой недели переговоры между голливудскими студиями и профсоюзом актеров SAG-AFTRA были временно приостановлены. Причина - разногласия между двумя сторонами относительно доходов от потокового вещания, использования искусственного интеллекта и других вопросов. 

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