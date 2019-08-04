Зінченко потрапив у стартовий склад "Манчестер Сіті" на матч за Суперкубок Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Перед початком матчу за Суперкубок Англії головні тренери "Ліверпулю" та "Манчестер Сіті" оприлюднили стартові склади команд, повідомляє УНН з посиланням на сайти колективів.
З перших хвилин блакитні кольори "міщан" буде захищати українець Олександр Зінченко, який потрапив в стартовий склад своєї команди.
Стартові склади:
"Ліверпуль": Алісон, Александр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабіньо, Хендерсон, Вейналдум, Орігі, Салах, Фірміно.
"Манчестер Сіті": Браво, Уокер, Стоунз, Отаменді, Зінченко, Родрі, Давид Сільва, Де Брюйне, Сане, Бернардо Сілва, Стерлінг.
Відзначимо, що "Манчестер Сіті" потрапив у цей поєдинок завдяки виграному чемпіонату та Кубку Англії, а "Ліверпуль", як команда, що посіла друге місце в АПЛ.
Додамо, що старт матчу відбудеться о 17:00 на стадіоні "Вемблі".