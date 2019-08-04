Зинченко попал в стартовый состав "Манчестер Сити" на матч за Суперкубок Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Перед началом матча за Суперкубок Англии главные тренеры "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" обнародовали стартовые составы команд, сообщает УНН со ссылкой на сайты коллективов.
С первых минут голубые цвета "горожан" будет защищать украинец Александр Зинченко, попавший в стартовый состав своей команды.
Составы:
"Ливерпуль": Алисон, Александр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Ориги, Салах, Фирмино.
"Манчестер Сити" Браво, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Родри, Давид Сильва, де Брюйне, Сане, Бернардо Силва, Стерлинг.
Отметим, что "Манчестер Сити" попал в этот поединок благодаря выигранному чемпионата и Кубка Англии, а "Ливерпуль", как команда, занявшая второе место в АПЛ.
Добавим, что старт матча состоится в 17:00 на стадионе "Уэмбли".